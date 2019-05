Noemi - la bimba ferita a Napoli sta meglio : «Ridotta la ventilazione artificiale» : «Lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria» per la piccola Noemi: lo rende noto l'ospedale Santobono dopo i nuovi esami cui è stata sottoposta la bimba ferita...

Bimba ferita a Napoli - Noemi respira meglio : via i coaguli - potrebbe essere estubata entro 24 ore : C'è qualcosa di nuovo nella situazione clinica della piccola Noemi, la bambina rimasta gravemente ferita venerdì scorso a piazza Nazionale davanti a un bar durante un...

Noemi - la bimba ferita a Napoli resta grave : indagini verso la svolta - ore contate per il killer : La bimba è in coma farmacologico e in respirazione assistita: fuori dall'ospedale Santobono si moltiplicano le preghiere e i messaggi di solidarietà ad ogni livello, dal mondo istituzionale ai tanti ...

Bimba ferita a Napoli - Noemi resta grave : indagini verso la svolta - ore contate per il sicario : È destinato ad avere presto un nome l'uomo che ha sparato tra la folla venerdì scorso a Napoli, ferendo gravemente la piccola Noemi. Quell'episodio, «una sconfitta per lo...

Bimba ferita a Napoli - Noemi resta grave : 'Ma il polmone destro risponde bene' : Sono ancora 'gravi' le condizioni cliniche di Noemi, la Bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli e oggi ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono. La ...

Noemi - bimba ferita in sparatoria a Napoli/ Video - 'Genitori vogliono città diversa' : Nuovi esami sulla piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita a Napoli da un colpo di pistola: resta grave ma stazionaria, visita di Sergio Mattarella.

Noemi - Mattarella le fa visita in ospedale. I medici : «La bimba in condizioni critiche» : visita privata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, giunto questa mattina a Napoli per il XIII Simposio Cotec che...

Bimba ferita a Napoli - il presidente Mattarella in ospedale da Noemi : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in mattinata a Napoli per il simposio Cotec al San Carlo, si è recato all'ospedale Santobono dove è ricoverata la piccola Noemi, ferita nel...

Come sta Noemi - la bimba ferita a Napoli dalla camorra : Napoli, 7 mag., askanews, - La piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita per errore lo scorso venerdì a Napoli in un agguato, è 'stabile, ma persistono le condizioni di criticità'. A comunicarlo ...

Bimba ferita a Napoli - le maestre dell'asilo : «Sono barbari - salvate la nostra Noemi» : «Sono barbari. Siamo scioccati, oltre che affranti per l'accaduto. Ora non ci resta che pregare e sperare che Noemi torni presto a sorridere e giocare come tutti i suoi coetanei»....

Noemi - bimba ferita a Napoli/ Salvini al Santobono : "Galera a vita per l'aggressore" : Noemi, la bimba ferita a Napoli, lotta ancora fra la vita e la morte. Il ministro Salvini si è recato ieri sera all'ospedale dov'è ricoverata

Salvini in ospedale da Noemi. I medici : 'ferita come in guerra'. Indigna il video con il killer sul corpo della bimba : Arma in pugno, esplode numerosi colpi, uno dei quali raggiunge la bambina, scavalcata dal killer ben due volte prima di fuggire. Usati proiettili da guerra foderati in gomma, spiegano gli ...