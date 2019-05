Mobilità condivisa | in Italia la scelgono un milione di persone e non sono poche

vanityfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) L’auto di proprietà non sembra più essere indispensabile per glini che stanno imparando a condividere.più di unquelli che ogni giorno ricorrono ad auto e furgoni non di loro proprietà per gli propri spostamenti. Lo dice il 18esimo rapporto ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di: dal car sharing al noleggio dei mezzi per le aziende. «Ogni giorno per ragioni di business e turismo oltre 900 milautilizzano i servizi del noleggio a lungo termine, 130 mila quelli del noleggio a breve termine e 33 mila il car sharing» spiega il Presidente ANIASA, Massimiliano Archiapatti. Il rapporto nota però anche come incertezza economica e norme non adeguate rallentano un trend in crescita da anni che è positivo in termini di sostenibilità ambientale e sicurezza, oltre che economico: un’auto immatricolata (anche ...

Auto21news : Sviluppo molto interessante nei due settori della #mobilità condivisa e dei #robotaxi. In Arizona il servizio di… - greenstyleit : Mobilità condivisa: amata dagli italiani, frenata dalle nuove norme - canaleenergia : #Mobilitàcondivisa e a #noleggio: la fotografia di #Aniasa @Confindustria. Il rapporto presentato oggi misura la cr… -