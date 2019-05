Milan-Di Francesco? La Roma sorride

Milan : Eusebio Di Francesco e quella confusione : ... ma soprattutto provocata da un giudizio secco di Silvio Berlusconi che lo definì un profilo "non adatto" a un Milan che, per la cronaca, stava per passare dalle mani di Mihajlovic a quelle di ...

MILAN DI Francesco – Saranno le prossime tre, con tutta probabilità, le ultime partite di Rino Gattuso sulla panchina del Milan. In qualunque modo andrà la stagione, con la qualificazione o meno in Champions, l'ex numero 8 rossonero non siederà sulla panchina del Diavolo anche il prossimo anno. I risultati non esaltanti, i problemi interni

Milan al lavoro per il dopo Gattuso: Leonardo intensifica i contatti con Di Francesco, ma occhio al Siviglia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un altro profilo con caratteristiche simili è quello di Gasperini, su cui però sta piombando forte la Roma. Un'altra pista porta a Giampaolo della Sampdoria.

Lo riportano 'La Gazzetta dello Sport' e 'Leggo'. La nostra opinione: il ceo giallorosso Guido Fienga e il consulente del presidente Franco Baldini si sono messi all'opera per trovare un'alternativa

A Milano, in Procura, è in corso la conferenza stampa sull'inchiesta per gli appalti che ha portato a 43 ordinanze di custodia cautelare e che vede coinvolti alcuni esponenti di Forza Italia. Presenti il Procuratore capo Francesco Greco e il Procuratore della Dda, Alessandra Dolci.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società rossonera ha già avviato i primi sondaggi

Milan - ecco cosa piace di Di Francesco : Prende quota il nome di Eusebio Di Francesco per il Milan della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello sport , l'ex tecnico della Roma piace a Elliott per tre aspetti: in termini di gioco, di aplomb e di lavoro con i giovani.

Non mancheranno gli spettacoli di intrattenimento che, insieme all'eleganza dei cavalli, contribuiranno a mantenere unici gli show made in Italy.

Francesco Mandelli è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino. Mandelli ha parlato del suo ultimo film, 'Bene ma non benissimo': "E' un film indipendente che tratta di adolescenza, bullismo, è un team movie che mi interessava fare per la sfida che mi si poneva

Da più di un anno sto lavorando a un progetto fotografico sul pastoralismo in Sardegna" ha spiegato "Conosco abbastanza il mondo delle campagne. Sono figlio