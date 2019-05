Il Psg punta su Herrera Il futuro di Allan per ora è al Napoli

Calciomercato Juventus - il Psg punta Pjanic : da Milinkovic-Savic al sogno Pogba - tutti i nomi per sostituirlo : Miralem Pjanic finisce nel mirino del PSG e la Juventus prepara una lista di possibili sostituti: da Milinkovic-Savic a Pogba, passando per Rabiot e Ndombele, ecco tutti i nomi per rimpiazzare il centrocampista bosniaco Mentre le altre big della Serie A sono alle prese con un caldissimo finale di stagione, la Juventus, già Campione d’Italia con largo anticipo, ha tutto il tempo per pianificare il suo mercato estivo. Il PSG avrebbe ...

Il Psg punta sui turisti con la nuova “PSG Experience” : Nuovo museo PSG – Il Paris Saint-Germain è pronto a lanciare una nuova esperienza al “Parco dei Principi”, che darà ai tifosi e a tutti gli appassionati la possibilità di scoprire il leggendario stadio e approfondire la storia del club in modo interattivo e coinvolgente. Rinnovato tra il 2013 e il 2016, lo stadio del […] L'articolo Il PSG punta sui turisti con la nuova “PSG Experience” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Inter - Sport Mediaset : Atletico Madrid forte su Icardi ma spunta anche il Psg (RUMORS) : Mancano ancora 5 giornate alla fine della Serie A, e l'Inter è molto vicina alla matematica qualificazione alla Champions League per il prossimo anno. 5 punti dal Milan sono tanti, e da questo punto di vista sarà molto importante il match di sabato sera contro la Juventus, partita sentita moltissimo dai tifosi Interisti e che potrebbe rivelarsi il match ball per staccare definitivamente il terzo posto in classifica. Ma oltre che di calcio ...

Nantes-Psg 3-2 - i parigini mancano di nuovo l’appuntamento con il titolo [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Incendio Notre-Dame - si mobilita anche un negozio di articoli sportivi : sulla maglia del Psg spunta la cattedrale : Il terribile Incendio che ha distrutto Notre-Dame fa mobilitare anche un negozio di articoli sportivi di Parigi: la bella iniziativa associata alla maglia del PSG Il progetto di ricostruzione che sta interessando Notre-Dame, a meno di 24 ore dall’Incendio che ha causato ingenti danni alla cattedrale, raccoglie già le prime donazioni. Oltre alla Lega Calcio francese e al PSG, tante sono le nobili iniziative nate per raccogliere fondi ...

Di Maria punta a vincere la Champions con il Psg : “sono rimasto a Parigi per questo” : “Sono rimasto a Parigi perche’ e’ qui che voglio vincere la Champions League”. Sono le dichiarazioni di Angel Di Maria, ai microfoni di Canal+, importanti indicazioni sul rinnovo contrattuale con il Paris Saint-Germain. Il calciatore argentino lo scorso ottobre ha prolungato l’accordo con il Psg, secondo “una scelta di vita. Avevo ricevuto altre offerte importanti, a fine stagione sarei potuto andare ...

Ligue 1 : rimandato l'appuntamento con il titolo per il Psg : LILLE - Occasione sprecata per il Paris Saint-Germain , che per il secondo weekend consecutivo deve rinviare la festa per il titolo. Nello scontro diretto in casa del Lille, Mbappé e compagni cedono ...

Calciomercato Roma : si pensa a Trapp del Psg - mentre il Watford avrebbe puntato Olsen : 45 gol subiti in 30 incontri di campionato. È questa la pessima statistica che avrebbe spinto la Roma a riconsiderare le proprie strategie in un reparto delicato come quello della porta. Tra alti e bassi, la stagione dello svedese Robin Olsen ha deluso le aspettative della dirigenza capitolina e dei tifosi Romanisti che, a gran voce, invocano un cambiamento. Seppure Antonio Mirante, chiamato da Claudio Ranieri al servizio della squadra per ...

Psg e United puntano su Coutinho : ANSA, - ROMA, 3 APR - Il gol realizzato ieri sera sul campo del Villarreal, nel rocambolesco 4-4 della Liga, non ha restituito serenità a Philippe Coutinho, l'acquisto più costoso del Barcellona, con ...