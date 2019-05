Definì “mafiosa” una famiglia incensurata di Monreale | condannati Giletti e la Rai

direttasicilia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Era stato accusato, assieme alla suadi appartenere a un’importantemafiosa di, quella dei Campanella. Un atto di accusa pesante quello del conduttore televisivo Massimoquando, durante la trasmissione televisiva L’Arena di Rai1, aveva parlato dell’operaio forestale di Pioppo, Giuseppe Campanella, licenziato in quanto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Tuttavia la frase ditirava in ballo gli altri componenti del nucleo familiare, tutti incensurati. Questa l’origine della causa avviata da cinque familiari difesi dagli avvocati Salvino Caputo e Francesca Fucaloro. Le loro ragioni sono state accolte dal giudice della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, Fabrizio Lo Forte, che ha condannato in solido Massimoe la Rai a risarcire le persone offese con la somma di 55 mila euro, oltre gli interessi legali e le ...

