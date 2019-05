TelevideoRai101 : Conte: 'Ue superi frattura con Mosca' - LucianoGargiul6 : @Alex_Cavasinni @Nicolasgiardi Sei il primo che l'ha buttata in caciara, come hanno fatto molti altri su argomenti… -

"L'Ue deve essere più aperta al dialogo. Deve conservare e alimentare la relazione strategica con gli Usa e compiere uno sforzo per dialogare con la Russia, sollecitandoa fare altrettanto e superando l'attualeche non giova a nessuno". Lo dice il premier, dal vertice Ue di Sibiu. "Il nuovo scenario internazionale non più eurocentrico -continua- richiede un approccio più flessibile e concentrato sui diritti dei cittadini, anche con i Paesi meno sensibili rispetto a questa prospettiva".(Di giovedì 9 maggio 2019)