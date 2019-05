ATP Miami | Djere lotta ma cede a Cilic in tre set

ATP Miami – La sincerità di Isner : “l’infortunio ha pesato - ma non avrei battuto Federer ugualmente” : John Isner ha commentato, in conferenza stampa, la finale persa a Miami: l’americano ha spiegato di essere stato limitato dall’infortunio, ma non ha voluto togliere alcun merito del suo successo a Federer Roger Federer ha vinto la finale dell’ATP di Miami battendo John Isner con il punteggio di 1-6 / 4-6. Un risultato che lascia spazio a pochi commenti: Federer ha dominato contro un ‘Long John’ limitato da un ...

ATP Miami - il segreto del successo di Roger Federer : “ecco cosa ho fatto dopo Indian Wells” : Roger Federer trionfa nell’ATP di Miami e raggiunge quota 101 tornei vinti in carriera: il tennista svizzero svela cosa sia cambiato rispetto a quanto accaduto, di questi tempi, nella passata stagione Mancato l’appuntamento ad Indian Wells, Roger Federer ha toccato quota 101 tornei vinti a Miami. Il tennista svizzero ha superato John Isner nella finale del torneo americano, vincendo il quarto titolo a Miami e il 28° Masters 1000 della ...

ATP Miami - Federer “consola” Isner dopo l’infortunio : tutta la classe dello svizzero [VIDEO] : ATP Miami, Federer ha vinto la finalissima sul cemento americano contro un Isner alle prese con un problema al piede ATP Miami, Federer ha vinto contro Isner col punteggio di 6-1 6-4, il finale dell’incontro è stato però condizionato da un problema fisico occorso al tennista americano. Isner ha infatti avuto un problema al piede che lo ha costretto a giocare in modo limitato gli ultimi game. Federer a fine incontro è elegantemente ...

ATP Masters 1000 Miami : la finale Federer-Isner oggi su Sky Sport Arena : Saranno Roger Federer e John Isner a contendersi nella serata di oggi, domenica 31 marzo, il successo dell'ATP Masters 1000 di Miami 2019 in corso sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium. La finalissima avrà inizio alle 19:00 italiane e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, canale 205 di Sky, e in diretta streaming su SkyGo. Federer ancora al top, arriverà il titolo numero 101? Giunto a ormai 37 anni, il tennista svizzero si ...

ATP Miami – Il maestro Federer dà ripetizioni all’allievo Shapovalov - King Roger vince in due set e vola in finale : Il tennista svizzero conquista la nona finale nel torneo di Miami, la cinquantesima in carriera nei Masters 1000 La leggenda di Federer continua senza sosta, raggranellando record su record ogni giorno che passa. Grazie alla vittoria in semifinale a Miami contro Shapovalov, King Roger conquista la cinquantesima finale a livello di Masters 1000, la nona restringendo il campo al torneo statunitense. AFP/LaPresse Un numero pazzesco, che lo ...

ATP Miami : Isner primo finalista : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Lo statunitense John Isner, campione in carica, è il primo finalista del torneo di Miami, secondo Masters 1000 stagionale. Isner ha sconfitto in due set il giovane canadese ...

ATP Miami – John Isner non lascia scampo ad Auger-Aliassime - l’americano stacca il pass per la finale : Il tennista americano supera in due set il proprio avversaria, guadagnandosi così la finale del torneo ATP di Miami John Isner è il primo finalista del torneo ATP di Miami, il tennista americano non lascia scampo ad Auger-Aliassime superandolo in due set. Niente da fare per il canadese, costretto ad inchinarsi alla maggiore esperienza del proprio avversario che si impone con il risultato di 7-6, 7-6 dopo quasi due ore di gioco. ...

ATP Miami - Roger Federer pronto ad incontrare Shapovalov : “mi alleno meglio che in passato - non temo i giovani” : Roger Federer non sembra preoccupato dal dover affrontare un giovane rampante come il canadese Shapovalov nella semifinale di Miami Per Roger Federer l’età sembra non avanzare mai. Il fenomeno svizzero si appresta a giocare nella notte l’ennesima semifinale di un 1000 della sua carriera e lo farà contro il giovanissimo Shapovalov, due ere a confronto. Federer però non si sente affatto invecchiato, anzi ha rivelato di non ...

ATP Miami – Federer in semifinale - Anderson ko in 2 set : per lo svizzero c’è Shapovalov : Federer in semifinale al torneo ATP di Miami: lo svizzero affronterà Shapovalov Roger Federer non ha dovuto faticare troppo, nella notte italiana, per staccare il pass per la semifinale del torneo ATP di Miami. Il tennista svizzero ha regolato in soli due set il sudafricano Anderson. Dopo un’ora e 26 minuti di gioco, Federer ha potuto alzare le braccia al cielo per la sua vittoria per 6-0, 6-4 che gli permettere di accedere alla ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : John Isner non abdica - la prima di Auger-Aliassime : Sono John Isner e Felix Auger-Aliassime i primi semifinalisti del Masters 1000 di Miami. L’americano ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut e lo stesso ha fatto il canadese contro il croato Borna Coric. I due giocatori si ritroveranno di fronte venerdì, in quello che sarà il primo scontro in assoluto tra di loro. Continua la rincorsa al bis di John Isner a Miami. Il gigante statunitense ha vinto in Florida lo scorso anno ...

ATP Miami – Felix Auger-Aliassime non conosce ostacoli : sconfitto anche Borna Coric : Il giovane talento Felix Auger-Aliassime stacca il pass per la semifinale dell’ATP di Miami: il canadese batte Borna Coric in due set Felix Auger-Aliassime continua a guadagnare consensi. Il giovane tennista canadese, attualmente numero 57 del ranking mondiale maschile, stacca il pass per le semifinali dell’ATP di Miami battendo Borna Coric in due set. Felix Auger-Aliassime si è imposto dopo 1 ora e 50 minuti, battendo il tennista croato ...

ATP Miami – Nuovo avversario - solito Isner : Bautista-Agut ko dopo due tie-break : John Isner accede alla semifinale dell’ATP di Miami: il tennista americano batte Roberto Bautista-Agut grazie ad un doppio tie-break Per la gioia del pubblico statunitense, John Isner approda alla semifinale dell’ATP di Miami. Il tennista numero 9 del ranking mondiale maschile ha avuto la meglio sullo spagnolo Roberto Bautista-Agut dopo 1 ora e 48 minuti di gioco. Isner si è imposto in due set molto incerti, conclusi entrambi al tie-break ...

ATP Miami - Federer strapazza Medvedev - ai quarti c'è Anderson : A differenza delle precedenti uscite, l'ex numero 1 del mondo non si concedeva distrazioni, anzi rispediva al mittente qualsiasi tentativo di rimonta ottenendo il 90% dei punti con la prima in campo. ...

ATP Miami – Federer on fire! Medvedev spazzato via in poco più di un’ora : Roger Federer liquida il giovane Daniil Medvedev in più di un’ora di gioco: il tennista elvetico stacca il pass per i quarti dell’ATP di Miami in due set Bastano 1 ora e 3 minuti a Roger Federer per archiviare la pratica Daniil Medvedev e raggiungere i quarti di finale dell’ATP di Miami. Il tennista svizzero, attuale numero 5 del ranking mondiale maschile nonché 4ª forza del seeding del torneo americano, si è imposto in due set vinti con ...