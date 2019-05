Traffico Roma del 08-05-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 18.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARELUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI IN VIA VITTORIO MONTIGLIO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PRIMA CURVA IN DIREZIONE DI VIALE DI VALLE AURELIA ALLA BALDUINA DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DAMIANO CHIESA AL BIVIO CON VIA MARIO FASCETTI DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIONE PER INCIDENTE ANCHE A PRIMAVALLE IN VIA PIO IX ALL’INCROCIO CON VIA SILVESTRO II. A PIETRALATA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO CON VIA CARLO AMORETTI IN DIREZIONE VIA TIBURTINA. A COLLI ANIENERALLENTATO SU VIALE ...

