Traffico Roma del 08-05-2019 ore 13 | 30

(Di mercoledì 8 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 13.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO, CODE PER LAVORI TRA LA TANG. EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE.INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 RM-TE. PROBLEMI INVECE PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI DI VIALE DEI COLLI PORTUENSI . PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CARBONE NELLE DUE DIREZIONI E SU VIA DI VIGNA MURATA ALL’ALTEZZA DI VIALE STEFANO GRANDI. ALTRO INCIDENTE SU VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA E VIA GENERALE ROBERTO ...

