Sparatoria a piazza Nazionale | ancora critiche le condizioni del polmone sinistro di Noemi

Napoli - Mattarella in visita a Noemi. La bambina è ancora grave a 3 giorni dalla Sparatoria di piazza nazionale : La piccola è stata ferita da un proiettile venerdì scorso e il cui obiettivo era un pregiudicato. Prosegue la caccia al sicario, finora senza esito

Napoli - dopo la Sparatoria il killer scavalca la piccola Noemi. Le immagini dell’agguato di piazza Nazionale : Il killer insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull’asfalto. Sono le immagini choc di un video – pubblicato dal sito Sìcomunicazione – che riprende la scena della sparatoria a Napoli in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina di 4 anni. (immagini concesse da Sicomunicazione.net) L'articolo Napoli, dopo la ...

Foggia - carabiniere morto in una Sparatoria in piazza : il maresciallo Vincenzo aveva 47 anni - arrestato il killer : Un carabiniere, Vincenzo Carlo Di Gennaro, maresciallo vicecomandante della stazione dei carabinieri di Cagnano Varano, è morto in un conflitto a fuoco nella piazza del paese...

