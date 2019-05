Smartwatch Garmin Forerunner 45 e Forerunner 45S quanto costa ?

Garmin presenta Approach S40 : Smartwatch da golf - e non solo - da 269 euro : Garmin ha annunciato ufficialmente il suo nuovo Approach S40, un nuovo orologio smart pensato in modo specifico per giocatori ed appassionati di golf . L'articolo Garmin presenta Approach S40: smartwatch da golf , e non solo , da 269 euro proviene da TuttoAndroid.

Garmin Marq - gli Smartwatch di lusso per volare - navigare - guidare - esplorare e per lo sport - : Garmin Marq Driver, per chi ama motori e piste Con le mappe di oltre 250 circuiti in tutto il mondo, Marq Driver è l'indossabile creato per piloti e appassionati di guida. Si distingue per il look ...