Si asporta da solo testicoli e pene per diventare “nullo” | “Fare l’amore? Molto più

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sidaper. La vicenda che ha dell’incredibile arriva dagli Stati Uniti. Il 23enne Trent Gates, da Washington DC, nell’aprile 2016 ha reciso i propri, mentre nel gennaio 2017, dopo essere venuto a conoscenza di un altro, tal Gelding, con un coltellino di ceramica e senza l’aiuto di alcun chirurgo specializzato si è auto evirato. Nella prima operazione avrebbe utilizzato soltanto acqua ghiacciata per cauterizzare la ferita. Per la seconda ha assunto in precedenza degli antidolorifici. Recentemente su Metro US è apparsa un’intervista in cui Gates ha spiegato i motivi dei suoi gesti. “Non sentivo quelle “cose” come parte di me. Diciamo che sono sulla falsariga dell’essere trans, ma non del tutto. Non desidero essere nemmeno una donna. È una specie di via di mezzo tra i due, un androgino intermedio”. Gates avrebbe scoperto da ...