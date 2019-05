Ronaldo torna in Nazionale | il ct Santos | “Cristiano farà parte dei 23”

Cristiano Ronaldo torna in Nazionale - il Ct Santos : “In Nations League ci sarà” : Terminata la sua prima stagione in Italia, bilancio “a metà” per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Netto predominio in Serie A, fuori da Coppa Italia e Champions League. Ma non solo il club, ci sono infatti gli impegni della Nazionale in Nations League. Il Portogallo, nello stesso girone dell’Italia, si è classificato come primo e giocherà quindi le fasi finali dal 5 al 9 giugno. CR7 ci sarà, lo ha annunciato il Ct ...

Juventus - le vacanze stanno finendo : Ronaldo è a Marrakech - Bonucci è tornato al JTC : Dopo il pareggio nel derby della Mole, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi quattro giorni di riposo. La Juventus riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio di mercoledì, ma qualche bianconero ha deciso di presentarsi in anticipo alla Continassa. In particolare già da ieri sono al lavoro Paulo Dybala e Douglas Costa, mentre questa mattina hanno fatto il loro ritorno al JTC Leonardo Bonucci e Carlo Pinsoglio. Domani, invece, rientrerà ...

Juventus - Cristiano Ronaldo torna a Madrid... per giocare a golf! : MADRID, Spagna, - Relax sul green per Cristiano Ronaldo che, a Madrid , approfittando dei giorni di riposo concessi alla Juventus da Massimiliano Allegri , ha dedicato del tempo alla sua nuova ...

Juve : Ronaldo torna a Madrid - ma per giocare a golf... : Ha iniziato a praticare questo sport da qualche tempo e se la cava già abbastanza bene, almeno a giudicare dai risultati sul campo. I VIDEO DI GAZZETTA TV con cr7 non si perde mai - Cris ha ...

Ronaldo : 'La gente non vede l'ora che fallisca - a Madrid mi chiedono di tornare al Real' : Il derby di Torino ha messo in evidenza un fatto inconfutabile: Cristiano Ronaldo resta il giocatore più decisivo della Juventus e ieri grazie alla sua splendida rete ha permesso ai bianconeri di pareggiare contro il Torino. Il suo essere campione è evidentemente riconosciuto in tutto il mondo, ed in un'intervista rilasciata ad ICON di El Pais ha avuto modo di parlare di Madrid ed in generale su come la gente si aspetti sempre molto dal ...

Cristiano Ronaldo : “I tifosi mi chiedono di tornare al Real Madrid” : Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo alla rivista “Icon“, pubblicate oggi da “El Pais” . Il portoghese parla delle risposte che ogni hanno deve dare sul campo: “Non nego che alle volte mi dà fastidio e mi stanca dover dimostrare tutti gli anni che sono bravo. Ma ho quello che ho grazie a questa pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, anche a chi mi sta intorno. La gente sta sempre a giudicarti: ...

Ronaldo spaventa la Juve? “A Madrid mi chiedono di tornare” : Ronaldo JUVE- Cristiano Ronaldo, intervistato dalla rivista ICON di El Pais, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo passato madrileno conservandone un gran bel ricordo. Il campione portoghese ha sottolineato come la gente sia rimasta legata al numero 7 juventino, tanto da invocarne un ritorno. Ronaldo ha accettato le lusinghe spaventando leggermente i […] More

Balotelli torna all'attacco : 'Ronaldo con l'Atletico ha toccato tre palloni. Messi è superiore - non lo prendi mai' : vado io, stiamo parlando dei due più forti del mondo. Ronaldo con l'Atletico ha toccato tre palloni e tre gol, ma questa è la sua forza. Ieri Messi ha deciso la partita contro il Liverpool. Le ...

Probabili formazioni Serie A - 33^ giornata : torna Ronaldo dal primo minuto : Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo per la 33^ giornata del campionato di Serie A, si gioca la 33^ giornata del massimo torneo italiano. Il turno prende il via con la gara del Milan sul difficile campo del Parma, i rossoneri alla ricerca di punti per la Champions League. Il Bologna cerca punti salvezza contro la Sampdoria, scontro salvezza tra Cagliari e Frosinone e tra Empoli e Spal. Il Torino sul campo del Genoa, la ...

Dopo Juventus-Ajax i conti non tornano - ora serve una squadra attorno a Cristiano Ronaldo : Ronaldo l'abbiamo preso per provare a vincere la Champions, ma nel calcio uno più uno può anche fare tre, non è una scienza esatta'. Juve eliminata, Agnelli: "Champions era obiettivo, ci riproveremo ...

I conti non tornano - ora serve una nuova Juve attorno a Ronaldo : Tutti si chiedono se l'enorme investimento economico per acquistare l'asso di Madeira sia stato opportuno, però lo sport non ha una contabilità di risultati così netta. E in ogni caso, l'anno scorso ...

Figo : 'A Mourinho direi di tornare all'Inter. Ronaldo? Conferma di essere il migliore' : Le vicende della Serie A, specialmente quelle relative al mondo nerazzurro, Luis Figo le conosce bene. Interrogato sulla possibilità che ha Mourinho di tornare all'Inter o intraprendere una nuova avventura sulla panchina della Roma, Figo ha risposto senza ...

Il 27 maggio torna la Partita del Cuore : Cristiano Ronaldo darà il via : Quello della ricerca è un mondo che ha bisogno di un grandissimo impegno e il fatto che la Partita si svolgerà di nuovo nello stadio della Juventus, mi rende molto felice ". I CAMPIONI - Oltre a ...

Ronaldo infuriato con il ‘suo’ Valladolid - il Fenomeno potrebbe tornare in campo per… tirare i rigori : Il presidente del club spagnolo è arrabbiato con i suoi giocatori per i troppi errori commessi dal dischetto Rivedere Ronaldo il Fenomeno in campo? potrebbe essere, stando almeno all’intervista rilasciata insieme a Neymar Jr ai microfoni della trasmissione Otro. L’ex giocatore brasiliano ha rivelato di essere infuriato con i giocatori del Valladolid, club di cui è presidente, per i troppi errori commessi dal dischetto in questa ...