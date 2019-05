umbriadomani

(Di mercoledì 8 maggio 2019)- La Squadra Mobile ha rintracciato un 46enne perugino ed ha eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni ...

UmbriaDomani : Perugia, picchia la compagna e minaccia il padre per farsi dare i soldi della droga - tuttoggi : Picchia compagna e minaccia il padre per i soldi della droga, arrestato 46enne di Perugia -