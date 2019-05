Operaio cade dall' alto e muore

Genova - Operaio muore cadendo mentre monta rete di protezione : Genova , 8 apr., askanews, - Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio a Genova . Un operaio di una quarantina d'anni è precipitato da un'altezza di circa 20 metri, per cause ancora da accertare, ...

