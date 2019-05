Napoli | il re di Spagna accolto con l' inno franchista | Sergio Mattarella vorrebbe

Gaffe al San Carlo di Napoli : il Re di Spagna accolto con l'inno franchista : Il Presidente Sergio Mattarella ha dovuto applaudire e sorridere a fianco al re di Spagna, Felipe VI e al suo predecessore Juan Carlos, mentre l'orchestra del teatro San Carlo di Napoli suonava l'inno ...

Napoli - il re di Spagna e il presidente del Portogallo al San Carlo per il 'Cotec Europa' : Aperto al Teatro San Carlo di Napoli il XIII Simposio Cotec Europa sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. All'incontro oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche il ...

Napoli chiama Spagna e Portogallo : la sfida dell'innovazione digitale : Arriveranno al teatro San Carlo non prima di mezzogiorno per prendere parte alla giornata conclusiva del tredicesimo simposio di Cotec Europa, la Fondazione che opera in sinergia con...

Calciomercato – James Rodriguez-Napoli - la notizia arriva dalla Spagna : James Rodriguez verso la Premier Il trequartista colombiano James Rodriguez-Napoli rischia di essere solo un sogno di mercato per gli azzurri. Il giocatore conosce molto bene Ancelotti, e da tempo è accostato ai partenopei nonostante i costi dell’operazione siano molto elevati. In prestito biannale dal Real Madrid al Bayern Monaco, al termine della stagione difficilmente i bavaresi lo riscatteranno. Secondo quanto riportato dal ...

A Napoli capi di Stato Italia - Spagna e Portogallo per discutere di P.A. e digitale : ... in una tavola rotonda moderata da Riccardo Luna, direttore Agi Agenzia Italia, Roberto Viola, Direttore Generale della DG Connect della Commissione europea, Rogelio Velasco, Ministro per l'Economia, ...

Dalla Spagna confermano : “Napoli-De Paul affare possibile! Juve ed Inter beffate. Tutti i dettagli : Mercato Napoli, obiettivo De Paul Il Napoli cerca rinforzi in vista della prossima stagione tra gli obiettivi seguiti c’è Rodrigo De Paul. Proprio Dalla Spagna arrivano conferme su De Paul e gli azzurri. Infatti secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Napoli sarebbe pronto a piazzare il colpo dall’Udinese. Il club partenopeo è in pole per il giocatore, seguito da altre big, come Inter e Juventus. Il Napoli offre trenta ...

Dalla Spagna : Tra gli obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione ci sarebbe anche il bomber del Napoli : Arek Milik, in questa stagione, si è messo alle spalle i problemi fisici avuti nel passato e ha dimostrato a tutti di essere un bomber di grande valore. Il polacco ha segnato fino a questo momento venti reti stagionali.Le prestazioni del bomber ex Ajax non sono sfuggite nemmeno ad alcuni tra i migliori top club europei. Sulle tracce di Milik, come riporta la testata spagnola ChiringuitoTv, ci sarebbe il Real Madrid di Zinedine ...