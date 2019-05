Marvel Ultimate Alliance 3 | The Black Order è la nuova cover story di Game Informer

eurogamer

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Più di un decennio fa, i giochi X-Men Legends ehanno illuminato i nostri schermi di gioco, realizzando le fantasie degli appassionati di fumetti di tutto il mondo.Ora una partnership inaspettata tras, Nintendo e Koei Tecmo / Team Ninja sta riportando in vita, con3: The. Lauscita esclusiva per Switch arriverà il 19 luglio eha avuto l'opportunità di visitare il quartier generale nordamericano di Nintendo e sperimentare il gioco, con un accesso esclusivo ai vari eroi. Sono stati visti alcuni nuovi personaggi giocabili e si è parlato con tutti i team coinvolti nello sviluppo.3: Thesarà, dunque, ladi, quindi possiamo aspettarci tantissime informazioni in arrivo sulplay, gli eroi e moltissimo altro il ...

Eurogamer_it : #MarvelUltimateAlliance3TheBlackOrder sulla copertina di giugno di Game Informer. - Nosaj_Rellim : MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3!!!!! - FPSREPORTER : Marvel Ultimate Allliance 3, confermati due nuovi personaggi -