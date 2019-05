M5S | deputata Piera Aiello indagata per falso | per Procura non era candidabile

Scuola - la storia dell’Antimafia sarà nel programma. La deputata M5S Nesci : “Così si studieranno Falcone e Borsellino” : Dall’anno scolastico 2019/2020 a Scuola si studierà anche la storia del contrasto del fenomeno mafioso. La madrina di questa proposta, approvata nell’ambito della legge sull’introduzione dell’educazione civica, è la deputata del M5s Dalila Nesci. L’insegnamento della storia dell’Antimafia sarà fatto nella Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e sarà inserito nel monte ore complessivo previsto per le competenze relative ...

Avellino - insulti in rete a candidata M5S con il velo : “Aiuto. Leggete il Corano”. La deputata Ascari : “Siamo con lei” : Si è candidata al consiglio comunale ma nel volantino ha inserito una foto in cui porta il velo. Una decisione che ha scatenato le polemiche quella di Nasri Assiya, ventenne laureanda in matematica candidata del Movimento 5 stelle al consiglio comunale di Montoro, in provincia di Avellino. “Le foto con il velo? Ha un significato molto importante per lei e per il suo modo di vivere la fede”, l’ha difesa la deputata del ...

Il M5S espelle la deputata Cunial : 'Ho solo parlato di mafie' : Nessun parlamentare o capo politico mi ha chiesto di entrare a far parte di una forza politica esistente', scrive su Facebook la deputata. 'Tantissimo affetto e stima dai cittadini di cui sono stata ...

Europarlamentarie M5S - avanzano l'anti-Boschi - l'ex Iena e il fratello della deputata : : E gli attivisti sembrano aver premiato la visibilità nel mondo pentastellato. Sono passati in massa gli undici eurodeputati uscenti , ma anche il sindaco di Livorno Filippo Nogarin. Alla seconda fase ...

Economia - la gaffe della deputata M5S : “La Germania avrebbe dovuto crescere secondo la stima della… Banchbenk” : Piccolo scivolone della deputata del M5s, Marialuisa Faro, laureata in Economia e capogruppo in commissione Bilancio alla Camera, quando parla di macroEconomia: “La Germania avrebbe dovuto crescere secondo la stima della…” pausa per la lettura: “Banchbenk”. Il riferimento, evidentemente, era alla Bundesbank. L'articolo Economia, la gaffe della deputata M5s: “La Germania avrebbe dovuto crescere secondo la stima ...

