L' incarico a Siri è stato revocato

Consiglio dei Ministri - revocato l'incarico al sottosegretario Siri : ... soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta, puntualizzando "io non voglio accusare questa o quella forza politica", come "un appello all'unità: alziamo un muro contro la ...

Siri - Conte revoca l'incarico al sottosegretario : Assenti i ministri di Economia ed Esteri, Giovanni Tria e Enzo Moavero, impegnati all'estero in missione, erano invece presenti tutti i titolari degli altri dicasteri , sia tra le file della Lega sia ...

Revocato incarico Siri - fuori da governo : 12,47 Il sottosegretario Siri, indagato per corruzione, è fuori dal governo. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che si è appena concluso.

Caso Siri - cdm iniziato con un’ora di ritardo. Conte spiega le motivazioni sull’opportunità di revocare l’incarico : È iniziato con un’ora di ritardo il consiglio dei ministri che, salvo colpi di scena, sancirà l’uscita del sottosegretario Armando Siri dal Governo. Da parte sua a inizio cdm il premier Conte ha portato al tavolo le motivazioni che sono alla base dell’opportunità di revocare l’incarico all’esponente leghista. Prevista per le 9.30, la riunione del governo ha preso il via alle 10.30. Il motivo del ritardo? Il summit dei ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Battista : “Siri si deve dimettere per aver usato l’incarico pubblico per interessi personali” : “Sul caso Siri, il punto non è giudiziario, ma politico come ha capito bene il presidente Conte”. Alessandro Di Battista lo afferma durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda stasera su Nove alle 22.45. “Tutti a dire: ‘Ci auguriamo che Armando Siri esca pulito da questa situazione, ergo, tornerà a fare il sottosegretario’?”, chiede Sommi. “No, dico il mio pensiero: ...

Siri - schiaffo di Conte alla Lega : «Proporrò in Cdm la revoca del suo incarico» : Armando Siri «temporeggia» e Conte annuncia l'atto di imperio con la revoca. «Il governo del cambiamento tutela i cittadini, non interessi di parte». Il presidente del...

Siri - schiaffo di Conte alla Lega - «Proporrò in Cdm la revoca del suo incarico» : Armando Siri «temporeggia» e Conte annuncia l'atto di imperio con la revoca. «Il governo del cambiamento tutela i cittadini, non interessi di parte». Il presidente del...

Conte a Siri : "Deve dimettersi. Proporrò revoca del suo incarico" : […] Invito anche l'altra il M5s affinché non approfitti di questa soluzione per cantare una vittoria politica che così impostata rischierebbe di finire per calpestare i diritti della persona'.

Conte e il caso Siri : «Si dimetta subito - proporrò la revoca dell’incarico» Video : Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, in una nota: «Sono innocente, ma pronto a dimettermi in 15 giorni». Di Maio: «Non esulto, Contento che il Governo possa andare avanti. Faccio un appello a Salvini: chiuso il caso Siri, parliamoci»

Conte su Siri : «Si dimetta subito - proporrò la revoca del suo incarico» : Io credo che la vicenda giudiziaria avrà un suo corso, quella politica ha altre connotazioni». Dopo l'annuncio, Conte non ha risposto alle domande dei giornalisti. Leggi anche Siri, la tangente da 30 ...

Siri - Conte : «Deve dimettersi - in Cdm proporrò la revoca del suo incarico» : «Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza...

Conte e il caso Siri : «Si dimetta subito - proporrò la revoca del suo incarico» : Una nota di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione, ha anticipato la conferenza stampa del presidente del Consiglio

Conte : Siri si deve dimettere - proporrò la revoca del suo incarico al Cdm : Il premier Conte è chiaro: Siri si deve dimettere. «Porrò all’attenzione del prossimo Consiglio dei ministri la proposta di revoca al sottosegretario Siri. Non mi voglio ergere a giudice del caso, non voglio dire che Siri sia colpevole di corruzione», dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. ...

Giuseppe Conte pronto a togliere l'incarico ad Armando Siri. Il retroscena da Palazzo Chigi : E' toccata a Giuseppe Conte la prima mossa sul caso di Armando Siri: "Entro la fine della giornata devo parlare con lui, appena torno dalla Cina dovremo parlarci. Da soli, io e lui", ha detto il presidente del Consiglio. Che, secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un retroscena, al ritorno