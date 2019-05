Google lancia nuove funzionalità per Google Chrome Canary

Google rilancia Android Q - versione 10 : ecco Dark Theme - nuova barra di navigazione e molto altro : Quale occasione migliore per Google di I/O 2019 per parlare di Android 10 e scoprire un po' le carte per far venire l'acquolina in bocca agli appassionati? L'articolo Google rilancia Android Q, versione 10: ecco Dark Theme, nuova barra di navigazione e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo smartphone Pixel low cost : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

Master & Dynamic lancia nuove cuffie di fascia alta con Google Assistant integrato : Da Master & Dynamic arrivano delle nuove cuffie di fascia alta che si caratterizzano per un design curato sin nei minimi particolari e il supporto a Google Assistant L'articolo Master & Dynamic lancia nuove cuffie di fascia alta con Google Assistant integrato proviene da TuttoAndroid.

Google lancia Youtube nell'ecommerce : link per comprare i prodotti visti nei video : Sotto i filmati di Youtube che mostrano un prodotto, Google ora inserirà pubblicità dedicate che rimandano alla sua piattaforma Express, dove fare direttamente acquisti

Google lancia YouTube nell’ecommerce : link per comprare i prodotti visti nei video : Google Express (foto di Nicholas Hunt/Getty Images for Nyc Wff) Google ha iniziato a testare in sordina una nuova funzione sulla piattaforma di streaming video YouTube, che mostra i prezzi dei prodotti consigliati sotto i filmati riprodotti per facilitarne l’acquisto. I prezzi fanno riferimento ai prodotti disponibili sul marketplace Google Express, che verrà a breve inglobato nel servizio Google Shopping. Cliccando sui prezzi relativi ai ...

Dai nuovi Pixel a Android Q - tutte le novità che sta per lanciare Google : (Foto: Google) Quali sono le novità che potremmo attenderci dal prossimo Google I/O 2019 programmato dal 7 al 9 maggio prossimi? Mancano ormai circa 24 ore all’atteso appuntamento all’anfiteatro all’aperto Shoreline Amphitheatre proprio presso Mountain View e saranno svelate diverse novità in campo software e di prodotti. Le anticipazioni sono sopraggiunte in modo quasi torrenziale nelle ultime settimane, dunque è difficile che ...

Google testa nuove pubblicità su YouTube e si prepara a lanciare una piattaforma per lo shopping : Google sta valutando nuove opzioni per aumentare i profitti e tra di esse vi è anche quella che prevede un link commerciale nascosto sotto i video di YouTube L'articolo Google testa nuove pubblicità su YouTube e si prepara a lanciare una piattaforma per lo shopping proviene da TuttoAndroid.

Google lancia le AMP per le email. Cosa cambia per i brand? : A partire da questi giorni, le specifiche per la creazione di messaggi di posta elettronica in AMP sono disponibili per tutti i principali provider del mondo, tra cui Gmail, ovviamente,, Yahoo Mail, ...

Google lancia la piattaforma di Cloud Gaming : Ad aprire questo tanto atteso evento è stato Sundar Pichai , CEO di Google, che ha introdotto Stadia come uno dei più ambiziosi progetti di Google mai pensati. Una nuova straordinaria piattaforma di ...

La Gboard lancia la rivoluzione targata AI : dettatura offline - più veloce e precisa. Al via sui Google Pixel “inglesi” : Google ha annunciato una serie di novità per Gboard che in prima istanza riguarderanno coloro che utilizzano l'inglese e che possiedono un Google Pixel L'articolo La Gboard lancia la rivoluzione targata AI: dettatura offline, più veloce e precisa. Al via sui Google Pixel “inglesi” proviene da TuttoAndroid.