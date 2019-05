Ferito con coltello e pistola | si indaga per tentato omicidio

Proserpio : moto contro auto Ferito un ragazzo di 17 anni : Incidente stradale poco dopo le 13.30 in via Sciaree a Proserpio. Un ragazzo di 17 anni, in sella ad una moto, è finito contro un'auto che viaggiava in senso opposto. Il giovane ha riportato ferite ad ...

Sassari - incidente nelle gallerie del Mascari : Ferito il conducente di un'Opel Astra : Sassari. incidente stamane intorno alle ore 7.30 di oggi 7 maggio nelle galleria del Mascari sulla 131. Alla fine della prima delle due gallerie, in uscita da Sassari un'Opel Astra da un uomo di 61 ...

Salvini : “Il mio ‘tappatevi la bocca’? Era riFerito a tutti. Un conto sono le critiche - un conto le minacce di morte” : Sul Blog delle Stelle l’invito del M5s alla coerenza sul caso Siri: “La Lega tiri fuori le palle”. La risposta a Di Maio la dà Salvini da un palco elettorale a Roma: “La mia parola è una e questo governo va avanti cinque anni – afferma il leader del Carroccio – basta che la smettano di chiacchierare e rompere le scatole. Per parole hanno un peso – ci tiene a puntualizzare Matteo Salvini, che sottolinea – ...

Ansedonia - auto fuori controllo finisce fuori strada - un Ferito : Ansedonia, Grosseto,, 6 maggio 2019 - Incidente allo svincolo di Ansedonia sull'Aurelia , in direzione Roma. Un'auto infatti è uscita di strada in serata e una persona, il guidatore, è rimasto ferito. ...

Il Trono di Spade : Kit Harington svela il suo episodio preFerito della stagione 8 e anticipa... sconvolgimenti! : Il mondo è salvo adesso. Loro stanno festeggiando e dicendo addio agli amici perduti. Ma il pubblico sa bene che "siamo solo all'episodio 4, qualcosa sta per accadere". E questa è la cosa figa, ...

Lamezia - cavallo finisce su 280 e viene investito da auto - Ferito il conducente : Lamezia TERME, CATANZARO, " Un cavallo ha invaso la carreggiata della strada statale 280, nel lametino, provocando, nella tarda serata di ieri, un incidente. L'animale, infatti, è stato investito da ...

Ciao Darwin : ecco come sta oggi il concorrente Ferito : come sta oggi il concorrente che è rimasto ferito a Ciao Darwin Dopo le festività pasquali Ciao Darwin è tornato in tv venerdì 3 maggio. Negli scorsi giorni il programma di Paolo Bonolis è stato al centro di una bufera mediatica per via di un grave incidente nel quale è rimasto vittima un concorrente. come […] L'articolo Ciao Darwin: ecco come sta oggi il concorrente ferito proviene da Gossip e Tv.

Comizio di Salvini a Modena : lancio sassi - contestazioni - cariche della polizia e un Ferito : Nuovi scontri a Modena nella zona di Novi Sad al presidio del collettivo Guernica e studenti organizzato per protestare contro la visita di Matteo Salvini in città: cariche delle forze dell'ordine su ...

Modena - scontri a presidio anti-Salvini : un Ferito | : Proteste e lancio di sassi nella città emiliana prima e dopo il comizio del vicepremier. Le forze dell'ordine hanno risposto con una carica alla sassaiola. Un ragazzo è rimasto ferito. "Alla faccia ...

Modena - scontri a presidio anti-Salvini : un Ferito | : Proteste e lancio di sassi nella città emiliana prima e dopo il comizio del vicepremier. Le forze dell'ordine hanno risposto con una carica alla sassaiola. Un ragazzo è rimasto ferito. "Alla faccia ...

Modena - scontri a presidio anti-Salvini : un Ferito : Modena, scontri a presidio anti-Salvini: un ferito Proteste e lancio di sassi nella città emiliana prima e dopo il comizio del vicepremier. Le forze dell'ordine hanno risposto con una carica alla sassaiola. Un ragazzo è rimasto ferito. "Alla faccia dei rosiconi", scrive il leader della Lega sui ...

La betoniera fuori controllo che ha investito e Ferito 6 pedoni a Roma : Ha travolto una ventina di auto e ha investito alcuni pedoni. Paura questa mattina in via Casilina a Roma dove un camionista Romano di 48 anni ha perso il controllo del mezzo creando diversi incidenti tra via Tor Tre Teste e via Pietro Belon. Sul posto sono arrivate sette ambulanze, volanti della polizia di stato e uomini della polizia locale di Roma Capitale. Pesante il bilancio dei feriti: una donna, investita, è stata portata ...

Trans bastonato con una mazza chiodata nel Napoletano : «Ferito per il rifiuto delle avances» : Trans aggredito con una mazza chiodata per aver rifiutato delle avances. È quanto accaduto a Lorenzo, residente a Varcaturo. Il 29enne è stato selvaggiamente picchiato da un vicino di...

Sanremo : scontro auto-scooter in via Roma all'incrocio con via Manzoni - un Ferito - Foto - : Le immagini dell'incidente, Foto Tonino Bonomo, È di un ferito il bilancio dell'incidente accaduto questo pomeriggio in centro a Sanremo, all'incrocio tra via Roma e via Manzoni, sotto piazza Colombo. ...