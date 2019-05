Denver | sparatoria in una scuola vicino Columbine | un morto e 8 feriti Arrestati due

Sparatoria in una scuola a Denver - un morto e 8 feriti : fermati due studenti : Il tragico bilancio dell'ennesima Sparatoria in una scuola statunitense è di uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due versano in gravi condizioni. Due studenti sono...

Sparatoria a scuola Denver - morto uno degli studenti feriti : Uno studente diciottenne degli otto studenti feriti in una Sparatoria in una scuola nei pressi di Denver, in Colorado, è morto. Lo ha detto la polizia locale secondo il Denver Post. Lo sceriffo della contea di Douglas Tony Spurlock ha detto che due studenti sono entrati a scuola e hanno aperto il fuoco sui loro compagni in due aule. Spurlock ha detto che i due assalitori, un uomo e un ragazzo minore, sono entrambi studenti della STEM School ...

C’è stata una sparatoria in una scuola vicino a Denver - in Colorado : C’è stata una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno sette persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate. Inizialmente la polizia aveva cercato una terza