Consegnata casa ai rom | Raggi contestata a Casalbruciato Le gridano anche “zingara”

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Una giornata di tensione in via Satta, al Bruciato, periferia Est di Roma, dove alcuni residenti e militanti di estrema destra, in particolare diPound, protestano contro l'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia rom proveniente dal campo nomadi della Barbuta. La zona e' presidiata da un consistente numero di uomini e mezzi delle forze dell'ordine. E non sono mancate le dure contestazioni nei confronti del sindaco di Roma, Virginia, che nel primo pomeriggio si e' recata sul posto ed ha incontrato la famiglia rom assegnataria. Pesanti gli insulti,sessisti, volati all'indirizzo di, costretta ad essere scortata da un cordone di agenti di Polizia fino alla sua auto quando e' andata via. "Restano li' dentro perche' ne hanno diritto. La legge si rispetta", ha detto. Ma intanto la sua iniziativa di recarsi sul posto non sarebbe stata bene accolta ...

