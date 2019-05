Chi dimentica le cose è più intelligente #lodicelascienza

Bambini dimenticati in auto : slitta l’obbligo dei sistemi antiabbandono. Tutti i risChi : Doveva scattare il 1° luglio. Ma per un intoppo burocratico salta «a data da destinarsi». Un rinvio pericoloso, in vista dell’estate. Il momento clou delle amnesie dissociative

Fedez e il compleanno di Chiara Ferragni : «Una settimana di festeggiamenti!». Poi dimentica la torta... : ?Entriamo ufficialmente nella settimana Festival Ferragni?, così Fedez annuncia dalle stories di Instagram l?inizio dei festeggiamenti per i trentadue anni della moglie...

Game of Thrones 8 - in onda un bicChiere di Starbucks dimenticato sul set : Non sappiamo ancora come finirà Game of Thrones, ma sappiamo che a Daenerys (Emilia Clarke) piace festeggiare in modo sobrio, con un... macchiato in tazza grande. Queste ed altre battute stanno facendo il giro della Rete in queste ore, a seguito di quello che sembra essere davvero un clamoroso errore comparso nella quarta puntata dell'ultima stagione di Game of Thrones, in cui, nelle prime scene, compare un bicchiere molto simile a quelli ...

Lega - cambiacasacca e riciclati : i gioChi di prestigio di Salvini per “padanizzare” la Sicilia e far dimenticare i vecChi insulti : A Monreale ha pranzato nella villa di un ex enfant prodige dell’Udc di Totò Cuffaro. A un certo punto lo hanno addirittura imboccato: spicchi di arance di Ribera direttamente dalle mani del capo dei leghisti locali. E tanto di foto ricordo scattata da un ex fedelissimo di Rosario Crocetta. A Gela il suo candidato è un commercialista alla prima esperienza politica, ma alle spalle ha anni di militanza in Libera, l’associazione ...

Belen e la diChiarazione d'amore a Stefano De Martino : «Quando ti dirò di averti dimenticato - non credermi» : Belen e la tenera dichiarazione d'amore a Stefano De Martino. La showgirl argentina, dopo aver confermato con una romantica foto il ritorno di fiamma con l'ex marito, ha postato un nuovo...

Napoli - intervento all'utero con imprevisto : ferro Chirurgico 'dimenticato' in pancia : Aveva sospettato qualcosa già subito dopo l'intervento a cui era stata sottoposta: in sala operatoria, infermeri e ferristi facevano strani conteggi degli strumenti chirurgici saltando dal numero otto al dieci, come se all'appello ne mancasse uno, il nove, ma mai avrebbe potuto immaginare che il suo sospetto fosse più che fondato. Ha corso rischi gravissimi una paziente di 49 anni: dopo un'operazione chirurgica all'utero effettuata presso ...

Napoli - intervento all'utero ma dimenticano pinza nell'addome : avviata un'inChiesta : In questi ultimi giorni si è verificato un altro caso di malasanità a Napoli. Nel giorno di Pasqua, una donna di 49 anni è stata sottoposta ad un intervento chirurgico presso l'ospedale Loreto Mare della città partenopea. La paziente era stata portata in sala operatoria qualche giorno prima per un'operazione legata alla rimozione di problemi all'utero fibromatoso. Purtroppo però, stando a quando si apprende dal quotidiano "La Repubblica", i ...

Napoli - pinza dimenticata nell'addome dopo operazione all'utero : aperta inChiesta : Nel giorno di Pasqua, appena qualche giorno fa, una donna di 49 anni ha dovuto subire un intervento chirurgico per rimuovere un divaricatore lasciato nel suo addome durante un intervento eseguito qualche ora prima. L'allarme era scattato nel momento in cui il personale sanitario si era reso conto che mancava uno strumento dopo l'operazione chirurgica. Ma non solo: appena poco tempo dopo l'operazione la donna aveva accusato dei forti dolori che ...

Met Gala - i look masChili indimenticabili : Il Gala di beneficenza del Costume Institute, che ogni anno illumina con una parata di star il Metropolitan Museum of Art di New York, è di certo uno dei tappeti rossi più ammirati al mondo: più eccentrico degli Oscar, ma al tempo stesso meno pop degli MTV Video Music Awards, anche per questa edizione l'evento ospiterà una lunga serie di A-listers provenienti dal mondo del cinema, della musica e, ovviamente, della moda. ...

I Chirurghi dimenticano una pinza nella pancia di una donna a Napoli : Napoli, 23 apr., askanews, - Una pinza chirurgica dimenticata nell'addome di una donna, durante un taglio cesareo all'ospedale Loreto Mare, di Napoli, sabato scorso. La donna, 49 anni, il giorno dopo ...

Viene sottoposta a taglio cesareo ma si dimenticano la pinza Chirurgica nell'addome della donna : Viene sottoposta a taglio cesareo ma le lasciano una pinza chirurgica nell'addome: è successo sabato scorso, il giorno prima di Pasqua, nell'ospedale Loreto Mare di Napoli. La donna, che ha 49 anni, è ...

Mostro di Firenze - un libro-inChiesta riapre il caso : l'identikit 'dimenticato' : Per la prima volta, la storia del Mostro di Firenze viene raccontata attraverso i verbali e i rapporti giudiziari e gli atti ufficiali, per una nuova valutazione degli aspetti centrali della vicenda. ...

Anticipazioni Il Segreto : Isaac Chiede ad Elsa di dimenticarsi di lui : Le trame dello sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra continuano ad essere ricche di novità. Le Anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che la nuova protagonista Antolina dimostrerà sempre di più la sua malvagità. Quest’ultima spingerà il marito Isaac Guerrero a mettere un punto al suo rapporto con l’ex fidanzata Elsa Laguna. Il ...

Grande Fratello – Chi è il nuovo fidanzato della Vignali? Lorenzo Orlandi - il ragazzo che ha fatto dimenticare Laudoni a Valentina : Dopo la tormentata storia con Stefano Laudoni, Valentina Vignali si è innamorata di nuovo: lui è il fotografo Lorenzo Orlandi Una storia complicata con Stefano Laudoni e poi una serie di flirt che l’hanno portata tra le braccia di Lorenzo Orlandi. È questo il ‘riassunto’ della vita sentimentale di Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 16. La cestista ha raccontato all’interno della casa più spiata ...