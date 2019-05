calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Osannato dopo la gara d’andata, criticato dopo quella di ritorno. Succede questo quando ti chiami Lionele sei abituato a deliziare la platea con gol e giocate decisive. Ma quando la tua squadra non va, sei il primo a pagarne le conseguenze. E’ successo all’asso argentino all’aeroporto diprima del rientro in Catalogna. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbe stata unaverbale con alcuniblaugrana che gli avevano rimproverato l’eliminazione in Champions. Lui, già provato per la delusione, non ha gradito e ha reagito. Solo l’intervento del suo accompagnatore, sempre a detta del quotidiano, ha evitato che la situazione degenerasse. Mundo Deportivo sottolinea tuttavia che un altro gruppo didel Barça ha difeso e applaudito. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA ...

FOXSportsIT : Ad Anfield Road il #Liverpool fa la storia ?? Doppiette di #Origi e #Wijnaldum ? #Klopp va in finale per il 2° anno… - CorSport : Il #Barcellona eliminato: sfottò e ironie sui #social! - CalcioWeb : Barcellona eliminato, i tifosi contro Messi: lite all'aeroporto di Liverpool -