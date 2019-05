Antifascisti di Roma in presidio a Casal Bruciato | zona blindata

romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019)– “La dignita’ nelle periferie non si conquista con la guerra tra poveri. Firmato glidie gli abitanti di” questo lo striscione che apre ildei movimenti per il diritto all’abitare iniziato ora in via Sebastiano Satta. L’iniziativa a cui stanno partecipando circa 200 persone, e’ stata organizzata dopo le proteste per l’assegnazione di un appartamento popolare al secondo piano al civico 20, martedi’ scorso, ad una famiglia rom. In piazza anche molti ragazza. Tra i presenti, il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, il segretario del Pd, Andrea Casu, diversi consiglieri regionali Dem, il parlamentare di Sinistra italiana, Stefano Fassina e alcuni rappresentanti di Baobab experience. Lae’ presidiata dalla Polizia e diverse camionette del Reparto Mobile sbarrano la strada ...

