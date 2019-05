Tifoso della Juventus mima l’aereo di Superga | individuato e inibito per 5 anni

Tifoso della Juvenuts mima l’aereo di Superga : individuato e inibito per 5 anni : individuato il Tifoso della Juventus, durante il derby contro il Torino, ha mimato il gesto dell’aereo di Superga: inibito dallo stadio per 5 anni Un gesto sconsiderato che, com’è giusto che sia, gli è costato caro. individuato il Tifoso ripreso dalle telecamere mentre mimava, durante Juventus-Torino, il gesto dell’aereo di Superga, precipitato nella tragedia che ha visto morire i giocatori del Grande Torino. Dopo i ...

Il bambino Tifoso della Juve chiede un autografo ad Allegri - ma il tecnico reagisce male. E sui social piovono le critiche : Poco prima della partita tra Juventus e Fiorentina, allo Stadium, un bambino che indossa la maglietta di Dybala si avvicina a Massimiliano Allegri per un autografo. Il piccolo tifoso si sporge impugnando una penna, ma il tecnico bianconero si rifiuta di firmare e si gira subito da un’altra parte. Sui social, dove il video è stato diffuso, sono numerose le critiche rivolte ad Allegri: “Incomprensibili”. Video Twitter L'articolo ...

Ranieri : "Da Tifoso giallorosso vorrei Conte allenatore della Roma" : Serie A, risultati e classifica aggiornata / Serie B, la classifica Risultati di tutti gli sport Momentaneamente il quarto posto, obiettivo minimo di una stagione partita male: "Ora i ragazzi stanno ...

Sei un Tifoso della Roma e vuoi vincere premi e biglietti per le partite della tua squadra? Ecco come fare : Abitante della cittadina di Lanciano, Francesco ha letteralmente girato il mondo, viaggiando per più di 250000 chilometri per assistere allo stadio alle partite della Roma, semplicemente per essere ...

“Totti se mi saluti mi tuffo nel Tevere” : il giovane Tifoso della Roma mantiene la promessa [VIDEO] : Un tuffo nel Tevere per mantenere una promessa fatta a Francesco Totti: il gesto folle del tifoso giallorosso Gabriel Camanni Tutto è nato grazie ad un commento sotto uno scatto social di Francesco Totti, che ben presto si è trasformato in una promessa mantenuta. “Se mi saluti mi butto nel Tevere”: ha promesso Gabriel Camanni al Pupone sotto un suo post su Instagram. “A bomba“: ha risposto l’ex capitano della ...

Dirigente - Tifoso della Juve - dileggia il Grande Torino : il Savona lo licenzia : Io stesso, da Juventino, sono stato più volte a Superga per onorare la squadra più forte del mondo'. Ma le distanze dal proprio Dirigente le ha prese anche il Savona che, attraverso una nota ...

Massimo Ferrero - un Tifoso della Roma lo insulta e lui lo gela : "Ce l'hai piccolo - accomodati sul mio" : Dopo la vittoria della Roma al Marassi contro la Sampdoria, non sono mancate le polemiche sui social, soprattutto gli sfottò da parte dei tifosi Romanisti nei confronti del presidente blucerchiato e Romanissimo Massimo Ferrero. Un tifoso ha scritto su Twitter al Viperetta: "Sampdoria me***. Ferrero

