The Weeknd in versione Game of Thrones nel video di “Power Is Power”

Game of Thrones - ecco il brano ufficiale di Sza - The Weeknd e Travis Scott : http://www.youtube.com/watch?v=IfCuarZqJzM S’intitola Power Is Power la canzone ufficiale di questa ultima stagione di Game of Thrones . Eseguita dai cantanti americani The Weeknd e Sza con il rapper Travis Scott è contenuta nell’album For the Throne, una compilation di brani ispirati dalla serie Hbo e in particolare agli eventi che la stanno portando alla sua conclusione. Nella tracklist troviamo diversi artisti che hanno elaborato ...

Esce For The Throne - la raccolta di canzoni ispirate al Trono di Spade con The Weeknd - Ellie Goulding e molti altri : Come se non bastasse l'hype intorno all'evento seriale dell'anno, arriva anche la raccolta di canzoni ispirate al Trono di Spade ad aumentare l'attesa per l'epilogo della saga nata come adattamento dei best seller di George R. R. Martin e poi capace di prendere vita propria. L'etichetta Columbia Records ha annunciato che pubblicherà una raccolta dal titolo "From the Throne" per rendere omaggio all'ottava ed ultima stagione della serie in ...