Siri non si dimette | dicono fonti leghiste Di Maio | Ultimo giorno

Siri : Salvini : caso non mi appassiona - Conte situazione chiara : "Conta dei voti in Cdm sul caso Siri? Non mi appassiona questo tema, parlo di vita vera". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini

Siri - i ministri e il rebus del voto : i numeri di Lega e M5S - e chi non ci sarà - : Potrebbe disertare anche il titolare dell'Economia Giovanni Tria, in trasferta a Parigi. «La situazione è chiara - dice il premier - domani sarà un Consiglio sereno». Ma gli umori leghisti non sono ...

Caso Siri - Lega all'attacco : 'Conte non è più arbitro'. Domani il decisivo Cdm. E spunta il caso di una palazzina : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, senza ipotesi di reato né indagati, sull'acquisto da parte del sottosegretario leghista, indagato per corruzioni, di uno stabile a Bresso, nel Milanese, ...

Siri non risponderà ai pm - sì a memoria. Domani probabile conta in CdM : Il caso Siri continua a tenere banco nel governo. A meno di 24 ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe mettere una pietra tombale sulla vicenda del sottosegretario leghista indagato per corruzione che non vuole lasciare la poltrona, perché dice di non aver fatto niente, il diretto interessato fa sapere che se sarà chiamato dagli inquirenti si avvarrà della facoltà di non rispondere. Caso ...

Di Maio sul caso Siri : «Le signore mi dicono di non litigare - ma quando ce vo' - ce vo'» : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel corso di un comizio a Monterotondo, Roma,, ha dichiarato che la lite con la Lega 'si poteva risolvere molto prima con le dimissioni di Siri , ...

Caso Siri - il sottosegretario non risponderà ai pm - : Armando Siri avrebbe fatto sapere alla procura di Roma che si presenterà per delle dichiarazioni spontanee e poi depositerà una memoria. Questo pomeriggio verrà ascoltato l'imprenditore ritenuto ...

Armando Siri si avvarrà della facoltà di non rispondere : Nel Governo tiene banco il caso Siri che divide grillini e leghisti. Il diretto interessato intanto annuncia che, se sarà

Caso Siri - il sottosegretario non risponderà ai pm : Caso Siri, il sottosegretario non risponderà ai pm Armando Siri avrebbe fatto sapere alla procura di Roma che si presenterà per delle dichiarazioni spontanee e poi depositerà una memoria. Questo pomeriggio verrà ascoltato l'imprenditore ritenuto vicino a Vito Nicastri Parole chiave: ...

Quel Contratto fantasma sul caso Siri (e non solo) : Alle volte verrebbe da chiedersi perché si fissano delle regole, se poi vengono bellamente ignorate: tanto valeva evitare di perderci del tempo. Prendiamo il «Contratto per il Governo del Cambiamento», sottoscritto il 18 maggio 2018 da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Proprio all’inizio c’è un puntiglioso elenco dei criteri che avrebbero dovuto impe...

Siri non risponderà ai pm - da lui solo una memoria. Oggi l'interrogatorio del consulente di Salvini - Paolo Arata : Il sottosegretario Armando Siri fa sapere alla procura di Roma che non risponderà alle domande nel corso di un eventuale interrogatorio. Piuttosto, si presenterà - non è ancora chiaro quando - per ...

Siri non risponderà ai pm - da lui solo una memoria. Oggi l’interrogatorio del consulente di Salvini - Paolo Arata : Al centro delle contestazioni per Paolo Arata anche le pressioni verso alcuni politici, per la nomina dell’amico sottosegretario

Caso Siri - Conte : "Non andremo alla conta"<br>Salvini : "Io sono assolutamente tranquillo" : Aggiornamento - Mentre il Premier Giuseppe Conte promette che mercoledì in Consiglio dei Ministri non si andrà "alla conta" sul Caso Siri, il suo vice pentastellato Luigi Di Maio, sull'ipotesi di andare ai voti, dice:"Sconsiglierei. Non abbiamo mai parlato né di rimpasti né di crisi di governo. Noi non abbiamo nessuna strategia verso Salvini. Semplicemente il tema Siri riguarda la corruzione e addirittura si parla di mafia. Su questa roba noi ...

Su Siri continua muro contro muro tra Lega e M5s. Di Maio : “Io non arretro” : Poco più di 24 ore di tempo per trovare una soluzione al caso Siri, comporre la frattura tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ed evitare una pericolosa conta nel Consiglio dei ministri in programma mercoledì mattina alle 10. E' la missione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese con le tensioni, mai così alte, tra Lega e M5s. I 5 stelle continuano a chiedere le dimissioni di Siri, puntando ad evitare l'arrivo nella seduta del ...