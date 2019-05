Salone del libro di Torino | esposto di Regione e Comune contro Polacchi | “Valutare se

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Partirà una denunciaFrancesco, il militante di Casapound che presiede la casa editrice “Altaforte”, la cui presenza alinternazionale delha scatenato nelle ultime ore numerose polemiche. LaPiemonte e la Città di, due enti pubblici che sostengono la rassegna, hanno deciso di passare alle vie legalil’editore che si dice apertamente fascista e dichiara che “l’antifascismo è il vero male di questo Paese”. Gli enti chiederanno alla magistratura di verificare seabbia commesso un’apologia di fascismo e se abbia violato la legge Mancino nella parte in cui prevede una condanna di chi “pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”.Difficile che questa mossa possa placare le polemiche che stanno riguardando questa edizione della fiera dell’editoria che verrà ...

zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - ilpost : Il museo di Auschwitz ha detto che non parteciperà al Salone del Libro di Torino se ci sarà anche la casa editrice… -