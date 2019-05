Padre orco porta la figlia 13enne e l’amichetta in campeggio per drogarle e stuprarle (Di martedì 7 maggio 2019) Quella che era stata presentata dal Padre come una esperienza divertente e spensierata era in realtà un piano diabolico dell'uomo per abusare delle due ragazzine in tenda dopo averle stordirne.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 7 maggio 2019) Quella che era stata presentata dalcome una esperienza divertente e spensierata era in realtà un piano diabolico dell'uomo per abusare delle due ragazzine in tenda dopo averle stordirne.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

TeresaOlaltra : RT @amefushi76: @TeresaOlaltra Mamma mia...roba da caduta del crocifisso all'unisono in tutte le chiese della cristianità a livello mondial… - amefushi76 : @TeresaOlaltra Mamma mia...roba da caduta del crocifisso all'unisono in tutte le chiese della cristianità a livello… - PatriziaCadau : 'figlio mio butta via il cellulare', detto dal padre dell'orco di Viterbo dopo lo stupro, è il rovescio della medag… -