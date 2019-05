Motocross | GP Lombardia | la gara MXGP in tv e in streaming su Eurosport il 12 maggio

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Dopo oltre un mese di pausa, nel fine settimana dell’11 e 12riparte il Mondiale di, con la quinta prova della stagione 2019: il GP disul tracciato ‘Tazio Nuvolari’ di Mantova. Secondo appuntamento consecutivo in Italia che segue il gran premio del Trentino e anticipa, di molto, l’ultima tappa italiana in calendario, fissata per il 18 agosto sul tracciato che sarà allestito sul circuito di velocità dell’autodromo di Imola.Casa delper la stagione in corso è la rete sportiva, che trasmetterà in diretta esclusiva anche il GP di: in tv sul canale2 (211 di Sky) e insuPlayer. Domenica 12gli appuntamenti clou del fine settimana lombardo di1 alle ore 14.15;2 alle 17.10....

