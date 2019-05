Novak Djokovic - Masters 1000 Madrid : “Sono in crescita e voglio vincere. Con Wawrinka è tutto chiarito” : Novak Djokovic ha iniziato con il piede giusto il suo cammino nel Masters 1000 di Madrid 2019 vincendo in scioltezza contro Taylor Fritz, lasciando allo statunitense appena sei games. Il serbo, dopo un avvio di stagione con troppi alti e bassi, prova a fare il punto della situazione dopo il suo primo match nella capitale spagnola. “Oggi c’erano condizioni ideali per giocare – le parole del numero 1 del ranking riportate da ...

Madrid - Djokovic e Fognini buona la prima : Parte col piede giusto il cammino di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Madrid, prima uscita del ligure dopo i lievi problemi fisici causati dalla vittoriosa campagna di Montecarlo e ricco prologo all'attesissimo suo ritorno all'Open Bnl di Roma. Fognini ha sconfitto senza grossi patemi il britannico Kyle Edmund, portando a casa due set (6-4, 6-3) in nemmeno un'ora e mezza di gioco, guadagnandosi l'accesso al secondo turno dove incontrera' il ...

Atp Madrid - vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. Avanzano Djokovic e Federer : Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense Taylor Fritz , numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'...

Atp Madrid - vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. Avanzano Djokovic e Federer : Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense Taylor Fritz , numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'...

Atp Madrid : Djokovic facile all'esordio : ROMA, 7 MAG - Ingresso in scena senza problemi per Novak Djokovic, n.1 del mondo, nel torneo di Madrid. Nel match di apertura del programma sul Centrale il 31enne di Belgrado ha superato il 21enne statunitense Taylor Fritz 6-4 6-2. Buona la prima anche per lo svizzero Stan ...

Atp Madrid : Djokovic facile all'esordio : ANSA, - ROMA, 7 MAG - Ingresso in scena senza problemi per Novak Djokovic, n.1 del mondo, nel torneo di Madrid. Nel match di apertura del programma sul Centrale il 31enne di Belgrado ha superato il 21enne statunitense Taylor Fritz 6-4 6-2. Buona la prima anche per lo svizzero Stan ...

Tennis - Madrid : avanti Fognini - fuori Cecchinato. Esordio ok per Djokovic : Buona la prima anche per lo svizzero Stan Wawrinka, Atp, che si è sbarazzato 6-2 6-3 del francese Pierre-Hugues Herbert, numero 41 del mondo. Il 33enne di Losanna si giocherà un posto negli ottavi ...

Atp Madrid - subito fuori Cecchinato. Avanza Djokovic. Stasera Federer : Finisce subito l'avventura di Marco Cecchinato nell'Atp di Madrid. Il tennista azzurro, numero 16 del tabellone, è stato infatti eliminato al primo turno dall'argentino Diego Schwartzmann perdendo 0-6 ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Djokovic al 3° turno - Fritz ko 6-4 - 6-2 : Diretta del match su Sky Sport Arena non prima delle ore 20 I principali risultati de 1° turno Stan Wawrinka, SVI, c. Pierre-Hugues Herbert, FRA, 6-2, 6-3 Marton Fucsovics, UNG, c. David Goffin, BEL, ...

ATP Madrid - Djokovic fa fuori Taylor Fritz in due set : Nulla ha potuto Taylor Fritz contro lo strapotere di Novak Djokovic il quale ha superato in modo abbastanza agile il primo turno del torneo di Madrid Novak Djokovic si qualifica agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.536.160 euro). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge lo statunitense Taylor Fritz, numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il ...