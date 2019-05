repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) La fase di bassa crescita dell'mondiale, confermata dagli indicatori di inizio 2019, ha interessato un numero crescente di paesi. Le prospettive economiche continuano a essere caratterizzate ...

mirellaliuzzi : L'#Istat certifica oggi che l'Italia è in ripresa con un +0,2% del #PIL sull'ultimo trimestre e che l'#occupazione… - Capezzone : Su @laveritaweb Analisi fair and balanced: dati #Istat su #Pil e #occupazione. Segnali positivi (che qualche giorna… - TendenzaMercati : RT @rep_economia: Istat, segnali di fiducia per l'economia: 'Possibile miglioramento dei ritmi produttivi' -