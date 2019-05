HBO ammette che la tazza di Starbucks ne Il trono di spade è un errore | ma se invece

optimaitalia

(Di martedì 7 maggio 2019)Negli ultimi giorni si è parlato parecchio delladine Ildi8x04, finita chissà come sul tavolo accanto a una Daenerys che, a ben pensarci, in quel momento aveva altre gatte da pelare. Tralasciando per un attimo la vista eccellente dei fan che per primi hanno notato l'anacronismo, le ipotesi circolate più in fretta sono quella di unimperdonabile da parte di una produzione multimilionaria e un'ottima occasione per fare dell'(auto)ironia e far parlare di sé.Probabilmente hanno senso entrambe le cose. In attesa di una reazione di HBO, sui social abbiamo visto crescere il numero di possibili questioni da risolvere: sì, ma quindi Dany cosa beve? Ma come ha fatto la gente a notarlo? Non era tutto troppo buio per riuscire a vedere qualcosa? Domande legittime, che nel giro di pochissimo hanno dato vita a una sfilza di tweet esilaranti e commenti ...

