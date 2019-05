Cina-Stati Uniti | console a Houston promuove cooperazione tecnologica

Tra Cina e Stati Uniti è l'inizio della fine o la fine dell'inizio? : ... anche se l'arrivo di Liu He è ancora tutt'altro che certo e sembra sicuro che sarà accompagnato da una rappresentanza molto ridotta del ministero dell'Economia. Al momento non è chiaro se davvero ...

Tra Cina e Stati Uniti è l’inizio della fine o la fine dell’inizio? : Trump ha annunciato nuovi dazi proprio quando sembrava un accordo fosse vicino, mettendo a rischio i negoziati e causando grosse perdite in borsa

Spese militari alle stelle : 1800 miliardi nel 2018. Il 50% è di Cina e Stati Uniti : Stoccolma, AsiaNews, - Nel 2018, le Spese militari nel mondo sono cresciute del 2,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo la quota di 1800 miliardi di dollari. La crescita è del 76% rispetto alla situazione dopo la guerra fredda, 1998,. Cina e Stati ...

Epidemia di morbillo negli Stati Uniti - Trump : «VacCinatevi» : Donald Trump ha invitato tutti gli americani a vaccinarsi contro il morbillo. Un'inversione di tendenza per il presidente americano che in passato, attraverso i suoi profili social, aveva messo in ...

Nuovo blackout in Venezuela : guasto nella Capitale e in una deCina di Stati : Nuovo blackout la notte scorsa in Venezuela, in alcune zone della Grande Caracas e in una decina di Stati: le autorità abbiano non hanno fornito informazioni sulla natura del Nuovo guasto. Oltre alla Capitale e alla sua provincia, la corrente elettrica manca a Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Merida, Miranda, Zulia, Barinas. Il blackout si sarebbe verificato nell’ambito di un piano di razionamento dell’erogazione di energia ...

Rimesse immigrati - Bangladesh in testa. Quattro dei primi sei paesi sono asiatici - ma la Cina scompare dalle statistiche : In aumento le Rimesse degli immigrati in Italia verso l’estero nel 2018. E tra i primi sei paesi destinatari ben Quattro sono asiatici con in testa il Bangladesh (oltre 730 milioni complessivi) seguito da Filippine, Pakistan e India. La Romania è il secondo Stato di destinazione mentre la Cina, fino a pochi anni fa prima in classifica, è praticamente scomparsa dalle statistiche. Il dato emerge da un’analisi della veneziana Fondazione ...

F1 - GP Cina 2019 : numeri - statistiche e curiosità. A Shanghai va in scena il 1000° Gran Premio iridato della storia! : Quello che si disputerà domenica in Cina, sul circuito di Shanghai, sarà il 1000° Gran Premio della storia della Formula 1. Questi in sequenza i Gran Premi con il doppio zero (100°, 200° 300° e così via) e i relativi vincitori: 100° – GP Germania 1961, Stirling Moss (Lotus-Climax) 200° – GP Monaco 1971, Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) 300° – GP Sudafrica 1978, Ronnie Peterson (Lotus-Ford) 400° – GP d’Austria 1984, Niki ...

Borse asiatiche - occhi aperti sull'accordo tra Cina e Stati Uniti : ... e che ha avuto tra gli effetti principali quello di sconvolgere le catene di approvvigionamento, confondere i mercati e pesare sull'economia mondiale. Ma che cosa manca per poter suggellare questo ...

Volevano uccidere i rivali in amore con la riCina - arrestati 4 neofascisti : Breaking Bad incontra le camicie nere sotto la Mole. Quattro neofascisti tra i 20 e i 24 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di voler uccidere due rivali in amore utilizzando la ricina, sostanza mortale per l'uomo che si estrae dai semi del ricino, la pianta utilizzata per il famoso olio dagli effetti lassativi che, durante il ventennio, gli squadristi della Milizia facevano bere agli oppositori. Ma oltre all'ovvio riferimento ...

Basket - LeBron James non sarà con gli Stati Uniti ai Mondiali di Cina 2019. Spiragli per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : A cinque mesi dai Mondiali di Cina 2019, LeBron James annuncia la propria assenza dal torneo iridato. La stella dei Los Angeles Lakers, che quest’anno ha brillato molto meno del solito tra infortuni e mancata qualificazione dei gialloviola ai playoff NBA, non tornerà a giocare la manifestazione cui ha partecipato in Giappone, nel 2006. Furono Mondiali sfortunati, quelli, per gli americani, che subirono una sconfitta in semifinale contro la ...

La Cina vieterà la produzione di farmaci simili al fentanyl - su richiesta degli Stati Uniti : La Cina smetterà di produrre sostanze simili al fentanyl, il più forte farmaco oppioide in commercio, considerato cento volte più potente della morfina, su richiesta degli Stati Uniti. Durante una conferenza stampa Liu Yuejin, vicepresidente della commissione cinese che si occupa del