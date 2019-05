Cantù | i playoff passano da Sassari E sarebbero sicuri solo vincendo

Risultati Serie A Basket – La penultima giornata regala spettacolo : Cantù in zona Playoff - l’Olimpia Milano trionfa all’overtime : I Risultati da tutti i campi d’Italia per la penultima giornata della Serie A maschile di pallacanestro Una serata pazzesca dai parquet di tutt’Italia per la penultima giornata della Regular season della Serie A di Basket. Brindisi ha trionfato in trasferta, in casa dell’Avellino, col punteggio di 83-87, senza alcun grosso stravolgimento in classifica. Importante vittoria per Cantù, che balza tra le migliori otto grazie ...

Cantù - sei vittorie in trasferta E ancora non basta per i playoff : Da sei anni la Pallacanestro Cantù non riusciva a totalizzare sei vittorie in trasferta all'interno di una stessa stagione come invece le è riuscito a fare quest'anno. E, tra l'altro, resta ancora una ...

Serie A - Cantù sbanca Pistoia e vede i playoff : Pistoia - Nell'anticipo della 28esima giornata della Serie A di basket, l'Oriora Pistoia ha ceduto in casa alla San Bernardo Cantù per 84-74. Questi i parziali: 25-19, 41-41, 55-58. TUTTO SULLA Serie ...

Basket - Serie A – Cantù sogna i playoff : la vittoria su Pistoia rilancia il club milanese : Cantù si rilancia per la lotta ai playoff, per Pistoia è sempre più buio pesto L’anticipo del campionato di Serie A tra Cantù e Pistoia finisce sul risultato di 84-74 al PalaCarrara per la squadra in trasferta. Se per l’Acqua San Bernardo questa vittoria vale un importante passo in avanti per la lotta ai playoff, per i padroni di casa la sconfitta rappresenta un ulteriore passo verso la retrocessione. Da segnalare i 21 punti di ...

Basket - 27a giornata Serie A 2019 : Milano fa visita a Brescia - Venezia è attesa da Trieste. Cantù-Varese derby da playoff : A quattro turni dalla fine del campionato è ormai vietato sbagliare. La ventisettesima giornata della Serie A (tutti in campo domani) potrebbe segnare una svolta importante per i tanti verdetti che devono ancora essere sanciti. Si parte dalla lotta per la prima posizione con Milano che è nettamente favorita nei confronti di Venezia e Cremona, staccate rispettivamente di quattro e sei punti. Bisogna ricordare che l’Olimpia ha la differenza ...

Basket - Serie A : Cantù batte Brescia e sogna i playoff - la classifica : Cantù ha superato Brescia 82-76, continuando a sognare l’approdo ai playoff: Gaines mattatore della gara con 24 punti Basket, Serie A: Cantù batte Brescia nella gara serale di questa domenica nella quale è andata in scena la 25ª giornata. La compagine lombarda ha avuto la meglio col punteggio di 82-76, grazie alla super prestazione di Gaines autore di 24 punti con la sua solita leadership. Adesso Cantù vola a 26 punti e dunque si ...

Basket - 21^ giornata Serie A 2019 : Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff - vittorie per Cremona - Avellino e Venezia : Restano soltanto due partite alla conclusione della 21^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio ...