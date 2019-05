Appalti | ecco le accuse del gip | Mazzette consegnate in un bar

SubAppalti - la soglia sale al 50% Sblocca-cantieri : ecco le norme : Crescita della soglia dal 30 al 50%, calcolata sull'importo complessivo del contratto, per affidare i lavori in subappalto e silenzio-assenso dopo 60 giorni per le autorizzazioni ai lavori per le valutazioni previste ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistico per gli interventi che saranno richiesti dai commissari di governo per sbloccare e proseguire Segui su affaritaliani.it

