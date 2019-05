A 3 anni è bruciata viva nell’auto in fiamme: il padre scappa e la lascia con le porte bloccate

Bruciata viva nell'auto in fiamme del padre, che nel frattempo era scappato lasciando tutte le portiere bloccate. È successo la scorsa domenica 5 maggio in una strada del quartiere del Queens a New York, dove la piccola Zoey Pereira è morta a soli 3 anni nella macchina che si è trasformata in una vera e propria bomba. La bambina si trovava sui sedili posteriori dell'Audi A6 del papà Martin quando ha improvvisamente preso fuoco, per cause che sono ancora in via di aggiornamento: le maniglie delle porte si sono sciolte in pochi secondi, impedendo così alla piccola qualsiasi tentativo di fuga. L'uomo, 39 anni, è stato ritrovato dalle forze dell'ordine locali in uno stagno nelle vicinanze della tragedia ed è stato trasferito in ospedale con ustioni di secondo e terzo grado. Indagini sono in corso per capire cosa sia successo di preciso.