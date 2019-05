Un’invenzione di Leonardo che non lo è

ilpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) Come per varie altre cose, le "porte vinciane" che venivano usate anche nei Navigli di Milano non se le è inventate lui

