Napoli | Noemi a quattro anni colpita da proiettile ' camorrista' resta in gravi condizioni

(Di lunedì 6 maggio 2019) Sedata, intubata e ventilata artificialmente, tenuta in coma farmacologico, ad appenasta combattendo la prima, durissima, battaglia della sua vita. La piccola venerdì scorso era con la mamma e la nonna Piazza Nazionale adavanti a un bar, non lontano dalla stazione ferroviaria e dal centro della città, quando è stata raggiunta al torace da unEra in corso un regolamento di conti tra clan camorristi: lei è stata la vittima innocente di un agguato avvenuto tra la folla e diretto a colpire Salvatore Nurcaro, di 32, ridotto in fin di vita dopo essere stato raggiunto da sei proiettili.è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Santobono: per i medici che l'hanno in cura le suenossime. Ad aprire il fuoco verso i tavolini del locale dove sedeva la piccola insieme alla mamma, alla nonna e ad altri ...

