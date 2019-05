Maltempo | crolli e feriti in Sicilia | disagi nei collegamenti marittimi

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019)in. Isono impediti dal forte vento e dal mare agitato: fermi gli aliscafi da Palermo a Ustica. I venti di burrasca provocanoanche nelle Eolie, nelle Egadi e nelle Pelagie, da Pantelleria a Lampedusa. A Palermo una giovane è rimasta ferita per il cedimento di una parte di un cornicione, in corso Vittorio Emanuele. Nel capoluogo di registrano cartelloni e rami divelti: in viale Diana un grosso ramo è finito sulla sede stradale. Un pezzo di intonaco è caduto all’ospedale “Umberto I” di Siracusa, a causa di una infiltrazione d’acqua: due ricoverati sono rimasti lievementeL'articoloinneiMeteo Web.

