Luis Fabian Galesio | fidanzato Ivana Icardi Lei torna al GF16 per Gianmarco e lui

Fabian Ruiz convocato in Nazionale da Luis Enrique : “Il pacco” Fabian Ruiz – il “pacco” come era stato apostrofato da una consistente fetta della tifoseria napoletana – approda alla Nazionale spagnola. È stato convocato da Luis Enrique. Un premio meritato per il centrocampista spagnolo che Ancelotti ha saputo dosare e impiegare con grande intelligenza. Prima, lo ha utilizzato di più in Europa, è stato schierato nella formazione dei cosiddetti titolarissimi di Champions. Poi, con la ...