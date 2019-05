La Gazzetta contro i giornalisti inglesi che “hanno massacrato Sarri”

ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2019) Che cosa scriveranno ora iche dallo scorso dicembre stanno massacrando il manager italiano, sguazzando tra Sarriball noioso, l’utilizzo dei giovani con il bilancino e la scelta di affidare le chiavi del centrocampo a Jorginho? Ah, saperlo.Con queste parole ladello sport sottolinea come l’allenatore toscano si sia tolto tanti sassolini dalle scarpe, dopo la vittoria di ieri sul Watford, il Chelsea è matematicamente in Champions e giovedì si giocherà l’accesso alla finale di Europa League. Un risultato, per il primo anno dell’allenatore toscano in Inghilterra, che molti non si sarebbero aspettatiSarri ha riportato i Blues in Champions e con la finale di Europa League a portata di mano, la sua stagione merita già un 7 abbondante.I Blues sono attualmente terzi e bisognerà aspettare l’ultima di Premier per capire come ...

