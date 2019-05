Identificato il ‘cugino’ piccolo del T-rex | vissuto 92 milioni di anni fa era altrettanto

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Superava appena il metro di altezza, era lungo meno di tre e aveva un peso inferiore ai 40 chilogrammi. Si tratta del cuginodel T-rex,92difa, nel Cretaceo. Il suo nome è Suskityrannus hazelae, dal nome di una tribù di nativi americani e del paleontologo americano Hazel Wolfe. Le sue caratteristiche sono illustrate in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution da un gruppo di paleontologi del Politecnico americano della Virginia, coordinati da Sterling Nesbitt. I resti fossili del cuginodel T-rex sono stati rinvenuti nel 1998 nel New Mexico, negli Usa.“Ci sono voluti moltiper identificarli, credevamo all’inizio che appartenessero a un dinosauro come il velociraptor“, ha spiegato Nesbitt, che ha scoperto i resti fossili deldinosauro a 16, quando era ancora studente e partecipava alla ...

