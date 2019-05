GTA 6 | trama | protagonisti | mappe e data di uscita AGGIORNAMENTO

gamerbrain

(Di lunedì 6 maggio 2019)6 Maggio 2019Attraverso un messaggio pubblicato sul sito di Glassdoor, un ex impiegato di Rockstar ha inserito un acrostico le cui lettere di ciascun verso formano la frase GTA 6 LS VC LC ossia Los Santos, Vice City e Liberty City.GTA 6 potrebbe dunque essere ambientato nelle tre città, se cosi fosse diverrebbe il capitolo più grande mai realizzato, unificando le ambientazioni dei precedenti titoli, e rendendo l’esplorazione davvero notevole.Chi di voi non aspetta con ansia l’di GTA VI? Di recente sono circolate sulla rete delle informazioni interessanti, che vi riportiamo di seguito, invitandovi a considerarle dei rumors in attesa di una conferma o smentita da parte di Rockstar.GTA 6: Primi rumors da uno sviluppatore ex Rockstar Un ex sviluppatore di Rockstar Games attraverso un ...