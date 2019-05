scuolainforma

(Di lunedì 6 maggio 2019) Sulledi IIIdel personale ATA molti hanno dubbi. Quest’anno sarà possibile aggiornare il punteggio col servizio svolto? Sarà possibile cambiare le sedi delle 30 scuole? Partiamo da un semplice dato di fatto: ledi circolo e di istituto hanno validità triennale e le ultime sono state bandite nel 2017, ma avranno validità fino al 2021, per effetto della proroga con decreto prot. n. 947 del 01/12/2017. Nell’ultimo, il gran numero di domande ha reso complessa la fare di costituzione, per cui vi è stato il differimento di un anno dellaentrata in vigore.IIIATA: non si aggiornano prima del 2021 Durante l’arco temporale della validità delledi IIIATA, non è possibile aggiornare il punteggio o qualsiasi altra, né trasferirsi di provincia. Dunque per poter fare queste operazioni, bisogna ...

scuolainforma : #Graduatorie III fascia #ATA, cosa sapere sul loro aggiornamento #ur# - DarioArmani : RT @orizzontescuola: Graduatorie III fascia ATA: fino al 2021 punteggio non si aggiorna anche se si fanno supplenze - orizzontescuola : Graduatorie III fascia ATA: fino al 2021 punteggio non si aggiorna anche se si fanno supplenze -