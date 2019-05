F1 Ferrari | Leclerc | «Farò di tutto per cambiare le gerarchie»

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

F1 - Charles Leclerc crede nel Mondiale 2019 : “Non siamo così distanti dalle Mercedes. La Ferrari ha un grande potenziale” : 4 doppiette nelle prime 4 gare e un dominio chiaro. La Mercedes ha messo il suo marchio indelebile su questa primissima parte del Mondiale 2019 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento hanno imposto la loro legge e hanno siglato un primato che mai nessuno aveva potuto solo sognare. Un colpo durissimo per le ambizioni della Ferrari che si era immaginata riscontri molto diversi. Non getta però la spugna il monegasco Charles Leclerc, quinto ...

F1 - Ross Brawn si pronuncia sulla Ferrari : “Strategia giusta a Baku - Leclerc è un predestinato” : Il Mondiale di Formula Uno 2019 non sarà protagonista nel weekend. Il Circus tornerà in scena tra una decina di giorni a Barcellona (Spagna), per il quinto round, ma gli echi di quanto è avvenuto a Baku (Azerbaijan), sede del quarto appuntamento iridato, ancora si possono distinguere. Doveva essere il GP della rivalsa per la Ferrari e invece la Mercedes ha servito il poker, entrando nella storia della massima categoria automobilistica, ...

Formula 1 - Jacques Villeneuve : “L’arrivo di Leclerc sta avendo un effetto negativo sulla Ferrari” : Il weekend del Gran Premio d’Azerbaijan è andato in archivio ed i deludenti risultati della Ferrari in questo avvio di campionato stanno facendo discutere gli addetti ai lavori e gli appassionati della Formula 1. La scuderia di Maranello, dopo le ottime impressioni destate nei test invernali di Barcellona, non è riuscita a contrastare lo strapotere di una Mercedes capace di collezionare quattro doppiette consecutive in altrettante gare ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

Ferrari - sotto accusa l'accoppiata Vettel-Leclerc : 'Dannosa' - : La Mercedes sta dominando in lungo e in largo questo inizio di Mondiale, mentre la Ferrari tra errori e problemi tecnici arranca. Quattro doppiette contro tre terzi posti : dopo i test invernali di ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel vs Charles Leclerc - il dualismo che fa male alla Ferrari : No, proprio non ce lo si attendeva. Se si guarda al mese di febbraio, tutti erano intenti a stilare un’ipotetica griglia di partenza in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno e si era concordi su un punto: “Ferrari vs Mercedes”. Si prevedeva un confronto serrato tra le due scuderie ma di fatto a Brackley hanno messo in scena un bluff da giocatori di poker consumati mentre a Maranello sono costretti già all’all-in. Senza ...

Formula 1 - Villeneuve smonta la Ferrari : “Leclerc non ha esperienza - il binomio con Vettel è dannoso” : L’ex pilota canadese si è soffermato sulla situazione che si respira in Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista I cattivi risultati ottenuti dalla Ferrari in questo avvio di stagione stanno demoralizzando i tifosi, che mai si sarebbero aspettati un gap di queste dimensioni dalla Mercedes dopo quattro gare. photo4/Lapresse L’aria che si respira a Maranello appare al momento tranquilla, ma dietro la coltre di tranquillità ...

Ferrari - Leclerc ancora polemico - : Charles Leclerc ancora polemico per quanto riguarda la strategia dopo il Gran Premio d'Azerbaigian. Il monegasco ha ritardato il ritorno ai box per ordine del muretto: 'Fermarmi prima ai box? Non lo ...

VIDEO Charles Leclerc - giro veloce nel GP Azerbaijan : il Ferrarista strappa il punto di bonus : Charles Leclerc ha siglato il giro veloce in gara nel GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è consolato col punto di bonus visto che non è riuscito ad andare oltre il quinto posto finale complice lo schianto in qualifica che lo ha costretto a rimontare sul tracciato di Baku. Il pilota della Ferrari ha acceso la miccia nella parte iniziale del pomeriggio, è balzato anche al comando del Gran Premio sfruttando le gomme ...

F1 - Nico Rosberg sull’incidente di Leclerc : “E’ responsabilità della strategia della Ferrari” : Nico Rosberg, campione del mondo di F1 2016, non le manda a dire ed esprime con estrema incisività il proprio parere relativamente all’incidente che ha avuto per protagonista il monegasco Charles Leclerc nel corso delle qualifiche del GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 del Circus. Il crash in curva-8 del monegasco, che lo ha privato di una potenziale pole-position e di cui il pilota Ferrari si è assunto la piena ...

