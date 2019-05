Così la generazione Z vuole combattere le Fake News

agi

(Di lunedì 6 maggio 2019) Come si combattono le fake news? Questa era la sfida che Agi, AGiD e D-Share hanno lanciato dai giovanissimi sviluppatori che hanno partecipato ad #HackGov, il più grande hackhaton dedicato alla PA che si è svolto alla Apple Developer Academy, all'interno dell'Università Federico II di Napoli, nello scorso weekend.Alla call hanno aderito una cinquantina di ragazzi, divisi in sette gruppi, provenenti da tutto il mondo. Dalla Russia al Brasile, dall'Olanda all'Ucraina. Le idee che sono state sviluppate (app, estensioni browser, piattaforme) sono state pensate per due categorie di utenti: da una parte i lettori, sempre più circondati da notizie poco attendibili; dall'altra i giornalisti professionisti, alla ricerca di nuove soluzioni per verificare fonti e potenziali fatti.Il motore dei prodotti ideati dai giovani sviluppatori è stato fortemente innovativo: c'è chi ha optato per ...

