ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) E’ facile teorizzare soluzioni per ogni problema, è ben più difficile trovare le modalità per applicarle. Ricordate, l’ex doppia campionessa olimpica negli 800 metri affetta da iperandrogenismo (ovvero dalla produzione naturale di maggior testosterone)? E’ di mercoledì il pronunciamento del TAS sulla sua posizione di opposizione ai nuovi regolamenti della Iaaf in merito, che ad oggi le impediscono di competere senza un trattamento ormonale atto ad abbassarne il livello di testosterone.Parlammo già qui del quesito iniziale, chiedendoci in quale categoria dovessero competere gli atleti transgender; estendendo il discorso anche a quelli con differenze di sviluppo sessuale (Dsd), l’idea era quella di trovare delle soglie biologiche per cui stabilire se dal punto di vista sportivo i vari atleti vadano messi in competizione fra uomini o donne al di là ...

TutteLeNotizie : Caster Semenya, il Tas la ferma ma così non fa i conti con la biologia - Bobocinema : Il caso Caster Semenya. Se un atleta usa sostanze per aumentare le prestazioni, è doping. Se a un'atleta viene impo… - TranSpoNewsEnIt : Caster Semenya dice lei non avrà soppressori dell'ormone per mantenere in competizione: ' inferno no'… -